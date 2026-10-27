Świat Turystyczny raj pod wodą. Na Phuket doszło do powodzi błyskawicznych Matylda Dziechcińska |

Tajlandia pod wodą. Ulewy zalały ulice Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Biuro ds. Pomocy w Situacjach Kryzysowych w prowincji Phuket (สำนักงาน ปภ. จังหวัดภูเก็ต)

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W niedzielę i poniedziałek na Phuket lało. Miejscami w ciągu doby spadły 143 litry na metr kwadratowy deszczu. Jak poinformował wicegubernator prowincji, Romdon Hayiawae, w poniedziałkowy poranek woda zaczęła opadać. Pomimo tego wciąż zalega na niżej położonych terenach. Hayiawae zalecił kierowcom mniejszych pojazdów omijanie dróg, które przebiegają przez te miejsca.

Powodzie błyskawiczne na Phuket

Jak podały lokalne media, najbardziej ucierpiał kurort Patong. Nad ranem 26 października fala wody, błota i kamieni spłynęła ze wzgórz do położonych niżej dzielnic. Uszkodzone zostały domy, sklepy i samochody, a niektóre drogi zostały zablokowane przez błoto i rumosz skalny. W mieście uruchomiono tymczasowe schronienia dla mieszkańców, a służby skierowały ciężki sprzęt do usuwania błota i oczyszczania ulic. Według lokalnych władz na Phuket skutki powodzi odczuło około 100 gospodarstw domowych.

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Jeszcze będzie padać

"Napływ chłodnych mas powietrza, które współdziałają z oddziałującym na Morze Andamańskie i Tajlandię południowo-zachodnim monsunem, powoduje, że wieje silny wiatr, pojawiają się burze oraz intensywne, długotrwałe opady deszczu. W prowincji Phuket ulewy utrzymywały się przez wiele godzin bez przerwy. Doprowadziło to do gwałtownych powodzi, wezbrań cieków wodnych oraz spływu wód z terenów położonych wyżej, wywołując szkody na obszarach położonych niżej" - napisano w komunikacie Biura ds. Zapobiegania i Łagodzenia Skutków Katastrof prowincji Phuket.

Przed mieszkańcami wyspy kolejne wyzwania. Tajlandzki Departament Meteorologiczny ostrzega przed ulewami, które mają się pojawiać do środy 28 października. Jak wynika z danych Departamentu Zapobiegania i Łagodzenia Skutków Katastrof, od połowy września w wyniku powodzi zginęły w Tajlandii co najmniej 83 osoby.

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