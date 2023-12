Powódź zabiła co najmniej sześć osób, wiele musiało się ewakuować

czytaj dalej

Rekuperacja to wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, która zapewnia kontrolowaną wymianę powietrza z odzyskiem ciepła. Kluczowym elementem tego systemu jest centrala wentylacyjna wyposażona w wymiennik ciepła zwana rekuperatorem. Urządzenie odbiera energię cieplną ze zużytego powietrza usuwanego z domu i ogrzewa nim świeże powietrze napływające do niego z zewnątrz. Dzięki temu rekuperator minimalizuje straty ciepła z budynku, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów związanych z jego ogrzewaniem.