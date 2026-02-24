Martwe tygrysy na terenie atrakcji turystycznej

72 tygrysy padły w niecałe dwa tygodnie w tajskim parku Źródło: Reuters

Wirus zaatakował tygrysy przebywające w parku Tiger Kingdom w Chiang Mai. Park ten umożliwia turystom ograniczony kontakt z dzikimi kotami. Jak poinformowali we wtorek przedstawiciele tajskiego Departamentu Hodowli Zwierząt, w dniach 8-19 lutego w dwóch zagrodach w parku padły 72 tygrysy.

Nie była to ptasia grypa

Badania próbek pobranych od chorych tygrysów wskazały, że zwierzęta zmarły wskutek zarażenia wirusem nosówki - śmiertelnej choroby atakującej głównie psy. Do śmierci niektórych osobników mogły przyczynić się ponadto współistniejące infekcje bakteryjne. Wśród tygrysów nie stwierdzono natomiast obecności ptasiej grypy.

- Tygrysy były trzymane w zagrodach, w stresującym środowisku mogącym nasilać choroby. Zazwyczaj gdy dzikie zwierzęta chorują, objawy pojawiają się w bardzo późnym stadium. Trudno to zauważyć, dopóki nie jest już za późno, dlatego wiele z nich zginęło - przekazał dyrektor Departamentu Hodowli Zwierząt Somchuan Ratanamungklanon.

Urzędnicy poinformowali, że zwłoki tygrysów zostały odpowiednio zutylizowane. Nie wiadomo, w jaki sposób pierwsze osobniki zostały zarażone. Obiekty zostały zamknięte na dwa tygodnie, aby umożliwić personelowi dezynfekcję wybiegów.

Aktywiści apelują do turystów

Nosówka to choroba wirusowa, szczególnie niebezpieczna dla szczeniąt. Jej pierwszym objawem jest wysoka gorączka, sięgająca powyżej 40 stopni Celsjusza, następnie także wymioty, biegunka i ropny wypływ z oczu i nosa. Nieleczone zakażenie może prowadzić do śmierci zwierzęcia. Ludzie nie mogą zarazić się nosówką.

Organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt twierdzą, że przypadek ten pokazuje, w jak złych warunkach trzymane są tygrysy w Tajlandii. Aktywiści podkreślili, że podobne epidemie byłyby znacznie mniej prawdopodobne, gdyby turyści nie odwiedzali tych parków. Ich popularność skłania jednak przedsiębiorców do otwierania kolejnych podobnych obiektów.