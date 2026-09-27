Świat Tajlandia. Stan klęski żywiołowej, Bangkok po ulewie. "Wszystko jest zniszczone" Matylda Dziechcińska |

Wody powodziowe zalały Tajlandię Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

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Od czwartku Bangkok zmagał się z nieustającymi opadami deszczu. W niektórych rejonach suma opadów sięgała 300 litrów na metr kwadratowy.

Gubernator stolicy kraju Chadchart Sittipunt stwierdził w sobotę, że sytuacja ta stanowi zagrożenie dla życia ludzi, a także powoduje zniszczenia mienia publicznego i prywatnego. Rząd wydał alarmy, w których wzywa mieszkańców do przeniesienia swojego mienia na wyżej położone tereny, aby uchronić je przed zalaniem. Ogłoszono stan klęski żywiołowej.

Ludzie uwięzieni w domach

W niedzielę mieszkanka zalanej ulicy, Arita Sanpoka, powiedziała, ze dwoje jej sąsiadów w wieku około 80 lat zostało uwięzionych w swoim domu. Poziom wody ciągle się podnosi, nie ma prądu. - W tej chwili woda w moim domu sięga do pasa - powiedziała kobieta w rozmowie z agencją informacyjną Reuters. - Wszystko jest zniszczone.

Tak wyglądały ulice Bangkoku w niedzielę 27 września Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Władze Bangkoku poinformowały w niedzielę, że na ten trudny czas przygotowano 233 tymczasowych schronisk. Korzysta z nich już około 4,2 tysiąca osób. Zabrano tam ludzi, dla których pozostanie w domach mogło być niebezpieczne. W 50 dystryktach Tajlandii wciąż obowiązuje stan klęski żywiołowej.

Tak wyglądały ulice Bangkoku w niedzielę 27 września Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Bangkok po ulewie (26.09.2026) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

"Poziom wody rósł bardzo szybko"

Ulice zostały zalane w całej stolicy Tajlandii, co spowodowało znaczne utrudnienia w transporcie. Mieszkańcy są więc zmuszeni przedzierać się przez wodę przez samo centrum miasta.

- Poziom wody rósł bardzo szybko - powiedziała Rachthanichporn Leeput, kurierka, która w piątek musiała przejść około trzy kilometry przez wodę. - Wiele osób i gospodarstw domowych nie przygotowało się na czas - dodała.

Powódź w krótkim czasie zmusiła w sobotę mieszkańców stolicy do szybkiej reakcji na drastyczne warunki pogodowe. Tego dnia mieszkańcy w popłochu ruszyli do sklepów spożywczych, aby zaopatrzyć się w żywność i produkty pierwszej potrzeby. Niektórzy kierowcy przenieśli swoje pojazdy na mosty, aby uchronić je przed podnoszącym się poziomem wody, który w niektórych miejsca sięga znacznie powyżej kolan.

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Zalane ulice Bangkoku w sobotę Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

- Nie zaopatrzyłam się wcześniej w jedzenie, a nigdy wcześniej nie musiałam sama radzić sobie w takiej sytuacji, ponieważ nie ma ze mną rodziców. Dlatego się boję - powiedziała w sobotę w rozmowie z agencją informacyjną Reuters dziewiętnastoletnia Sansuk Laowatcharakul.

Inni mieszkańcy miasta także skarżyli się na utrudnienia. - Obudziłem się, żeby iść do pracy, a ulica przed moim domem była zalana - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną AFP motocyklista Samruay Nakkamnueng z dzielnicy Ari.

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Dramatyczne sceny na ulicach Bangkoku w sobotę Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Kanały przepełniają się

Lokalne władze poinformowały też, że główne kanały powodziowe wypełniły się wodą z opadów. To właśnie stąd wzięły się zalania w mieście, szczególnie w jego centralnej i wschodniej części.

O sytuacji w Tajlandii opowiadał też polski rezydent Bangkoku, pan Tomasz, który przebywa w mieście podczas powodzi. - Szczerze mówiąc, wygląda to bardzo dziwnie. Mieszkam tuż obok i czuję się dość niezręcznie, kiedy tutaj tak po prostu sobie stoję. Wydaje mi się, że najbliższy kanał wkrótce się przepełni, a wtedy sytuacja będzie znacznie gorsza niż teraz - powiedział w sobotę.

Lokalna agencja meteorologiczna prognozuje burze oraz dalsze ulewy przez cały weekend.

Powodzie w Tajlandii (26.09.2026) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT