Tajlandia. 20 tysięcy gospodarstw domowych bez wody pitnej. Jest skażona arsenem
Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul we wtorek wieczorem polecił instytucjom rządowym znaleźć alternatywne źródła wody i ściśle kontrolować jakość wody w wodociągach w prowincji Chiang Rai. Przekazała to w środę wiceszefowa biura prasowego rządu Lalida Persvivatana. Do mieszkańców skażonych terenów wysłano cysterny z czystą wodą pitną.
Na początku listopada w lokalnych wodociągach w dystrykcie Mae Sai przy granicy z Mjanmą stężenie arsenu było 30 razy wyższe od dopuszczalnej normy. Władze wstrzymały wtedy dostawy wody z sieci do 14 miejscowości, w których mieszka ponad 20 tysięcy gospodarstw domowych. Kolejne badania wykazały, że w nieuzdatnionej wodzie z rzeki Sai stężenie arsenu jest 25 razy wyższe od normy dla wody pitnej.
Naukowcy: arsen pochodzi z kopalń złota
Agencja AFP przypomniała, że w zeszłym tygodniu naukowcy z Uniwersytetu Naresuan przedstawili wyniki analiz chemicznych i modelowania satelitarnego. Wynika z nich, że znaczna część osadów zawierających arsen w rzece Sai pochodzi z kopalń złota po stronie birmańskiej. Rzeka Sai ma źródła w birmańskim stanie Szan.
Trwająca od lat wojna domowa w Mjanmie sprzyja niekontrolowanemu wydobyciu surowców naturalnych, w tym pierwiastków ziem rzadkich. W ostatnim czasie ta sprawa stała się szczególnie pilna w relacjach Tajlandii i Mjanmy. Tajlandzki minister spraw zagranicznych Sihasak Phuangketkeow w zeszłym tygodniu odwiedził Mjanmę i rozmawiał z przedstawicielami tamtejszych władz. Mówił wtedy o "dramatycznym wzroście" zanieczyszczenia rzeki Sai. Za jego główne źródło uznał "ścieki pochodzące z działalności wydobywczej" i podkreślił, że sprawa wymaga pilnych działań.
Rozmowy z Chinami
Tajski rząd przekazał, że o problemie rozmawiał również z Chinami. Według naukowców wiele kopalń w Mjanmie prowadzą Chińczycy. Jak zauważa AFP, skażenie wody w Chiang Rai budzi obawy, że zanieczyszczenia spływają dalej Mekongiem. Rzeka Sai należy do jego dorzecza. Tajskie władze poinformowały też, że w październiku w prowincji Nong Khai, na granicy z Laosem, arsen wykryto w moczu 17 ze 177 przebadanych osób.
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Mekong ma blisko 4,9 tysięcy kilometrów długości i należy do najdłuższych rzek Azji. Bierze początek na Wyżynie Tybetańskiej, a następnie płynie na południowy wschód przez kilka państw, w tym Chiny, Tajlandię, Laos i Wietnam. Jego dorzecze obejmuje około 810 tysięcy kilometrów kwadratowych, a z zasobów rzeki korzystają miliony mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej.