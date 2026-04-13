Świat Wieje z prędkością 290 kilometrów na godzinę. Sinlaku zmierza na ląd

SINLAKU.mp4 Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Obecnie porywy wiatru niesione przez tajfun Sinlaku odpowiadają huraganowi najwyższej, piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Maksymalna prędkość wiatru notowana w pobliży centrum żywiołu wynosiła około 290 kilometrów na godzinę Obserwowane były porywy przekraczające 320 km/h.

W poniedziałek burza tropikalna znajdowała się około 426 kilometrów na południowy wschód od wyspy Guam należącej do Stanów Zjednoczonych. System porusza się na północny zachód. Według synoptyków system zagraża nie tylko wyspie Guam, lecz także Marianom Północnym.

04/13/2026 5 AM Update. STY Sinlaku (04W) continues to move towards the CNMI. A tropical storm warning remains in effect for Guam and a typhoon warning remains in effect for Rota, Tinian, and Saipan. TY winds are expected across Saipan and Tinian by Tuesday afternoon. #GUWX pic.twitter.com/UMS4ICGY4R — NWS Guam 🇬🇺 (@NWSGuam) April 12, 2026 Rozwiń

Ostrzeżenia dla mieszkańców

W najnowszym komunikacie Narodowa Służba Pogodowa Stanów Zjednoczonych podtrzymała ostrzeżenia o burzy tropikalnej dla wyspy Guam oraz o supertajfunie dla wysp: Rota, Tinian i Saipan w Marianach Północnych.

Z prognoz wynika, że najtrudniejsze warunki wystąpią we wtorek lokalnego czasu. Na lądzie Sinlaku może przynieść obfite opady deszczu oraz podmuchy wiatru o prędkości około 290 kilometrów na godzinę.

Lokalne władze wydały komunikaty ostrzegające przed zbliżającym się niebezpieczeństwem i zaleciły, by mieszkańcy przygotowali się na nadejście żywiołu.