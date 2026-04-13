Wieje z prędkością 290 kilometrów na godzinę. Sinlaku zmierza na ląd
Obecnie porywy wiatru niesione przez tajfun Sinlaku odpowiadają huraganowi najwyższej, piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Maksymalna prędkość wiatru notowana w pobliży centrum żywiołu wynosiła około 290 kilometrów na godzinę Obserwowane były porywy przekraczające 320 km/h.
W poniedziałek burza tropikalna znajdowała się około 426 kilometrów na południowy wschód od wyspy Guam należącej do Stanów Zjednoczonych. System porusza się na północny zachód. Według synoptyków system zagraża nie tylko wyspie Guam, lecz także Marianom Północnym.
Ostrzeżenia dla mieszkańców
W najnowszym komunikacie Narodowa Służba Pogodowa Stanów Zjednoczonych podtrzymała ostrzeżenia o burzy tropikalnej dla wyspy Guam oraz o supertajfunie dla wysp: Rota, Tinian i Saipan w Marianach Północnych.
Z prognoz wynika, że najtrudniejsze warunki wystąpią we wtorek lokalnego czasu. Na lądzie Sinlaku może przynieść obfite opady deszczu oraz podmuchy wiatru o prędkości około 290 kilometrów na godzinę.
Lokalne władze wydały komunikaty ostrzegające przed zbliżającym się niebezpieczeństwem i zaleciły, by mieszkańcy przygotowali się na nadejście żywiołu.
