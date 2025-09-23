Tajfun Ragasa. Woda wyważyła szklane drzwi i wdarła się do hotelu

Przerwana zapora w powiecie Hualien Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ragasa to najsilniejszy tajfun, który nawiedził południową Azję w ostatnich latach. Momentami osiągał siłę odpowiadającą huraganowi piątej - najwyższej - kategorii w skali Saffira-Simpsona.

Dziesiątki rannych w Hongkongu

W środę rano tajfun Ragasa znalazł się w pobliżu Hongkongu. Pomimo że minął miasto o około 100 kilometrów, przyniósł porywisty wiatr o prędkości 168 kilometrów na godzinę. Przez pewien czas w mieście obowiązywał najwyższy - aż dziesiąty - stopień ostrzeżeń.

Żywioł wywołał w mieście szereg szkód. Powalał drzewa i zrywał rusztowania z budynków. Na wideo opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak fale rozbijają szklane drzwi luksusowego hotelu i wdzierają się do środka, przewracając ludzi. Władze Hongkongu podały, że w wyniku przejścia tajfunu rannych zostało co najmniej 90 osób, a 885 ukryło się w tymczasowych schroniskach.

#TyphoonRagasa’s force in #HongKong: rainwater smashed through a hotel’s glass doors near Ocean Park, flooding the lobby like incoming waves. #typhoon #weather pic.twitter.com/AKhpjWPHog — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 24, 2025 Rozwiń

Prawie dwa miliony ewakuowanych w Chinach

W Shenzenie, tuż przy granicy z Hongkongiem, prędkość wiatru osiągnęła ponad 180 kilometrów na godzinę. Żywioł wywołał potężne fale, które wdzierały się do budynków na wybrzeżu.

Na nadejście żywiołu szykowały się także inne miasta. Władze ponad dziesięciu znajdujących się w prowincji Guangdong ogłosiły zamknięcie szkół i zawieszenie transportu. W całych południowych Chinach w związku z żywiołem ewakuowano prawie dwa miliony mieszkańców.

Skutki supertajfunu Ragasa w Shenzen Źródło: Reuters

Kilkanaście ofiar supertarfunu Ragasa na Tajwanie

We wtorek tajfun Ragasa nawiedził Tajwan. W powiecie Hualien obfite opady deszczu wywołane przez tajfun doprowadziły do przerwania zapory na jeziorze, utworzonej przez gruz z osuwiska, które zeszło w lipcu. Spowodowało to uwolnienie 68 milionów ton wody, które zalały pobliską miejscowość Guangfu. Władze poinformowały o 17 zabitych i 17 poszukiwanych. Fala powodziowa zmyła kilka mostów i samochody. Woda w niektórych częściach miasta sięgała we wtorek drugiej kondygnacji, odcinając od świata ponad 260 osób.

Przerwana zapora w powiecie Hualien Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Ofiary śmiertelne i zniszczenia na Filipinach

We wcześniejszych dniach tajfun Ragasa siał zniszczenie na Filipinach. "Guardian", powołując się na lokalne służby i władze, poinformował o co najmniej dziesięciu ofiarach, w tym siedmiu rybakach. Ich łódź została w poniedziałek przewrócona przez silny wiatr i wysokie fale.

Zdjęcia publikowane przez agencje prasowe pokazują poważne zniszczenia spowodowane przez supertajfun. W prowincji Benguet na wyspie Luzon doszło do lawiny błotnej, w której zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Ponad 24 tysiące osób zostało ewakuowanych z centralnych i północnych regionów wyspy Luzon. Wcześniej w kraju zamknięto część szkół oraz urzędów w stolicy - Manili oraz 29 prowincjach na wyspie Luzon.

Zniszczenia na Filipinach Źródło: PAP/EPA/BERNIE SIPIN DELA CRUZ

Prognozowana trasa przejścia tajfunu Ragasa Źródło: Joint Typhoon Warning Center (JTWC)