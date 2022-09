Nanmadol wędruje wzdłuż Japonii. Mężczyzna zginął we własnym samochodzie

Bardzo niebezpiecznie

W prognozach widać bardzo intensywne opady

Prognozy mówią, że przez najbliższe godziny miejscami może spaść do 400 l/mkw. w regionach Sikoku i Tokai oraz do 300 l/mkw. w regionach Kansai i Koshin’etsu. W regionie Chugoku prognozowane są opady do nawet 250 l/mkw., a w północnych regionach Kiusiu do 200 l/mkw.