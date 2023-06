Mawar nieopodal Japonii. Ponad milionowi ludzi zaleca się ewakuację

Burza tropikalna Mawar przechodzi obok Japonii. W południowej części wyspy Honsiu ma ona przynieść ulewne deszcze, co skłoniło władze do wydania zaleceń ewakuacji dla ponad miliona ludzi. W Guamie, w który Mawar uderzył tydzień temu, wciąż trwa usuwanie skutków żywiołu.

Ewakuacje i odwołane loty

Warunki pogodowe spowodowały również utrudnienia komunikacyjne. Do piątkowego południa odwołano nieco ponad 300 lotów oraz 52 kursy promów. Zamknięto kilka linii kolejowych.

Długie sprzątanie

Na Guamie, w który Mawar uderzył z siłą supertajfunu, trwa usuwanie skutków żywiołu. Tydzień po przejściu burzy, większość mieszkańców wyspy nadal pozostawała bez dostępu do prądu, wody i usług komunikacyjnych. Gubernator wyspy, Lou Leon Guerrero, przekazał, że od 80 do 85 procent prac nad przywróceniem zasilania i bieżącej wody zostanie prawdopodobnie zakończone w ciągu czterech do sześciu tygodni.