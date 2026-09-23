Rekordowe ulewy. Nie żyje dziewięć osób, poszukują czterech

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Rekordowe ulewy w Japonii. Nie żyje dziewięć osób, poszukują czterech

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Skutki tajfunu Dujuan w mieście Sakura w prefekturze Chiba
Tajfun Dujuan spowodował osuwiska
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIJI PRESS
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Do dziewięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych tajfunu Dujuan w Japonii. Cztery osoby wciąż uznawane są za zaginione. Niesione przez żywioł opady miejscami wielokrotnie przekroczyły normy miesięczne, powodując powodzie i osuwiska.

Tajfun Dujuan nadciągnął nad Japonię na początku tygodnia. Żywioł przesuwał się wzdłuż pacyficznego wybrzeża kraju, niosąc ulewny deszcz i silny wiatr. W ośmiu miejscach w regionie Kanto zanotowano rekordowe sumy opadów. Najsilniej lało na wyspie Oshima w archipelagu Izu, gdzie w 48 godzin zanotowano opady rzędu 832 litrów na metr kwadratowy. To ponad dwa razy więcej niż zazwyczaj pada przez cały wrzesień.

Jak podał portal "The Japan Times", na skutek ulew i osuwisk zginęło co najmniej dziewięć osób - sześć w prefekturze Chiba i trzy w prefekturze Kanagawa. Zaginione są cztery osoby, a jedna odniosła poważne obrażenia. Ponad 600 domów zostało uszkodzonych wskutek powodzi i osuwisk. Ponadto według japońskiego ministerstwa transportu w poniedziałek odnotowano wyciek ropy w rafinerii prowadzonej przez przedsiębiorstwo Eneos Holdings w Jokohamie.

Wezbrana rzeka odcięła mieszkańców od świata

W mieście Sakura, także w prefekturze Chiba, wezbrała rzeka Takasaki, tymczasowo odcinając od świata około 300 domów. Strażacy ewakuowali mieszkańców pontonami. Woda zalała między innymi dom 37-letniego Richarda Yonamine.

- Boję się, że [znowu - red.] zacznie padać… Martwię się, że gdy tylko zacznie lać, sytuacja przerodzi się w poważny problem - relacjonował w rozmowie z agencją informacyjną Reuters.

Uszkodzone domy i przerwy w dostawie prądu

Żywioł spowodował rozległe zniszczenia i zakłócenia. Anulowano przeszło 275 lotów krajowych. W najgorszym momencie około 58 tysięcy odbiorców w prefekturze Chiba nie miało prądu.

Z powodu tajfunu odwołano ostatni dzień targów Tokyo Game Show. W prefekturach Kanagawa i Chiba uszkodzonych zostało co najmniej dziewięć domów, a lokalne media donoszą o samochodach, które utknęły w błocie, oraz zalanych drogach. Władze zaleciły ewakuację ponad 1,6 miliona mieszkańców.

We wtorek Dujuan zaczął oddalać się od japońskiego wybrzeża, kierując się na północny wschód. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) ostrzega jednak, że grunt pozostaje skrajnie niestabilny, co wiąże się z wysokim zagrożeniem kolejnymi osuwiskami w stołecznym regionie Kanto. JMA prognozuje, że w strefach objętych alertami opady mogą się utrzymać w miarę przemieszczania się tajfunu.

Źródło: PAP, The Japan Times, NHK World, Reuters, Kyodo News
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Tagi:
JaponiaHuragany, tajfuny, cyklonypogodawiatr
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