Świat Tajfun Dujuan nęka Japonię. Rośnie liczba ofiar Damian Dziugieł |

Tajfun Dujuan spowodował osuwiska Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIJI PRESS

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Najgorsza sytuacja zapanowała w prefekturze Chiba na wschód od Tokio, stolicy Japonii. Agencja informacyjna Kyodo poinformowała, że osuwiska zabiły tam pięć osób, w tym mężczyznę, który prowadził prace naprawcze na drodze w mieście Sodegaura. Media poinformowały także o śmierci dwóch osób w prefekturze Kanagawa. Wśród nich jest 60-letnia kobieta, której dom w mieście Yokosuka został zniszczony przez schodzące osuwisko. Służby kontynuują poszukiwania pięciu osób.

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Tajfun Dujuan sieje spustoszenie w Japonii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIJI PRESS

Wezbrana rzeka odcięła mieszkańców od świata

Dujuan, 25. tajfun w tym roku w Japonii, przyniósł historyczne opady. Na wyspie Izu Oshima w 48 godzin spadły 832 litry deszczu na metr kwadratowy. To najwyższy wynik w historii pomiarów i ponad dwa razy więcej, niż zwykle pada przez cały wrzesień. Rekordowe dobowe sumy opadów odnotowano w ośmiu miejscach, w tym 392,5 l/mkw. w mieście Ichihara w prefekturze Chiba.

W mieście Sakura, także w prefekturze Chiba, wezbrała rzeka Takasaki, tymczasowo odcinając od świata około 300 domów. Strażacy ewakuowali mieszkańców pontonami. Woda zalała między innymi dom 37-letniego Richarda Yonamine.

- Boję się, że [znowu - red.] zacznie padać… Martwię się, że gdy tylko zacznie lać, sytuacja przerodzi się w poważny problem - relacjonował w rozmowie z agencją informacyjną Reuters.

Skutki tajfunu Dujuan w mieście Sakura w Japonii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIJI PRESS

Uszkodzone domy i przerwy w dostawie prądu

Żywioł spowodował rozległe zniszczenia i zakłócenia. Anulowano przeszło 275 lotów krajowych. W najgorszym momencie około 58 tysięcy odbiorców w prefekturze Chiba nie miało prądu.

Z powodu tajfunu odwołano ostatni dzień targów Tokyo Game Show. W prefekturach Kanagawa i Chiba uszkodzonych zostało co najmniej dziewięć domów, a lokalne media donoszą o samochodach, które utknęły w błocie, oraz zalanych drogach. Władze zaleciły ewakuację ponad 1,6 miliona mieszkańców.

We wtorek Dujuan zaczął oddalać się od japońskiego wybrzeża, kierując się na północny wschód. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) ostrzega jednak, że grunt pozostaje skrajnie niestabilny, co wiąże się z wysokim zagrożeniem kolejnymi osuwiskami w stołecznym regionie Kanto. JMA prognozuje, że w strefach objętych alertami opady mogą się utrzymać w miarę przemieszczania się tajfunu.

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