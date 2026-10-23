Świat Tajfun Champi już blisko Tajwanu. Nie żyje jedna osoba Matylda Dziechcińska |

Tajwan szykuje się na nadejście tajfunu Champi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak przekazało tajwańskie Centrum Reagowania Kryzysowego (CEOC), ofiarą śmiertelną jest mężczyzna, który został porwany przez fale na wyspie Liuqiu położonej na południowo-zachodnim wybrzeżu Tajwanu. 94 osoby odniosły obrażenia, głownie w wyniku wypadków na skuterach lub upadków, którym sprzyjał silny wiatr.

Tajfun Champi. Ewakuacje

Według informacji dostarczonych przez Centralną Administrację Meteorologiczną (CWA), w piątkowy poranek oko tajfunu znajdowało się około 320 kilometrów na wschód od południowego krańca Tajwanu. Wiatr osiągał w centrum cyklonu nawet 190 kilometrów na godzinę, a jego promień oddziaływania wynosił 320 km. Champi przesuwa się w stronę japońskiej Okinawy

Zagrożone są przede wszystkim tereny górskie, gdzie może dojść do osuwisk. Ze szczególnie niebezpiecznych miejsc ewakuowano jak dotąd 1286 mieszkańców, a ze szlaków w parkach narodowych wycofano ponad 1,5 tysięcy turystów.

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Zbliżający się Champi już doprowadził do dużych utrudnień w komunikacji. Jak podało ministerstwo transportu, w piątek na Tajwanie odwołano 262 lotów krajowych oraz 669 międzynarodowych. Część pociągów i rejsy promów również zostały wstrzymane ze względu na niebezpieczne warunki pogodowe. Szybkie koleje kursowały jednak bez zmian.

Tajfun Champi spowodował utrudnienia na lotnisku w Tajpej Źródło zdjęcia: Reuters

Ogłoszono niebieski alarm

Tajfun Champi powoli słabnie, jednak jego obecność zaznaczy się tuż przy północno-wschodnim wybrzeżu Tajwanu. Najtrudniejszych warunków pogodowych - takich jak porywisty wiatr czy ulewy - należy spodziewać się od piątkowego popołudnia do poranka następnego dnia.

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Tajfun Champi. Wpływ El Nino

Tegoroczny sezon tajfunów w regionie jest jednym z najbardziej aktywnych od lat. Eksperci wiążą ten fakt ze zjawiskiem El Nino. Wyjątkowo wysoka temperatura wody w okołorównikowym Pacyfiku, dostarczająca do atmosfery energii, przyczynia się do gwałtowniejszych sztormów i potężniejszych cyklonów.