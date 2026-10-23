Tajfun Champi już blisko Tajwanu. Nie żyje jedna osoba
Jak przekazało tajwańskie Centrum Reagowania Kryzysowego (CEOC), ofiarą śmiertelną jest mężczyzna, który został porwany przez fale na wyspie Liuqiu położonej na południowo-zachodnim wybrzeżu Tajwanu. 94 osoby odniosły obrażenia, głownie w wyniku wypadków na skuterach lub upadków, którym sprzyjał silny wiatr.
Tajfun Champi. Ewakuacje
Według informacji dostarczonych przez Centralną Administrację Meteorologiczną (CWA), w piątkowy poranek oko tajfunu znajdowało się około 320 kilometrów na wschód od południowego krańca Tajwanu. Wiatr osiągał w centrum cyklonu nawet 190 kilometrów na godzinę, a jego promień oddziaływania wynosił 320 km. Champi przesuwa się w stronę japońskiej Okinawy
Zagrożone są przede wszystkim tereny górskie, gdzie może dojść do osuwisk. Ze szczególnie niebezpiecznych miejsc ewakuowano jak dotąd 1286 mieszkańców, a ze szlaków w parkach narodowych wycofano ponad 1,5 tysięcy turystów.
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Zbliżający się Champi już doprowadził do dużych utrudnień w komunikacji. Jak podało ministerstwo transportu, w piątek na Tajwanie odwołano 262 lotów krajowych oraz 669 międzynarodowych. Część pociągów i rejsy promów również zostały wstrzymane ze względu na niebezpieczne warunki pogodowe. Szybkie koleje kursowały jednak bez zmian.
Ogłoszono niebieski alarm
Tajfun Champi powoli słabnie, jednak jego obecność zaznaczy się tuż przy północno-wschodnim wybrzeżu Tajwanu. Najtrudniejszych warunków pogodowych - takich jak porywisty wiatr czy ulewy - należy spodziewać się od piątkowego popołudnia do poranka następnego dnia.
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Tajfun Champi. Wpływ El Nino
Tegoroczny sezon tajfunów w regionie jest jednym z najbardziej aktywnych od lat. Eksperci wiążą ten fakt ze zjawiskiem El Nino. Wyjątkowo wysoka temperatura wody w okołorównikowym Pacyfiku, dostarczająca do atmosfery energii, przyczynia się do gwałtowniejszych sztormów i potężniejszych cyklonów.