Seria lawin zabiła 20 osób

Wskutek zejścia co najmniej kilku lawin w czwartek we wschodnim Tadżykistanie zginęło 10 osób - poinformowały władze. Tym samym liczba zabitych przez lawiny w ciągu ostatnich dwóch dni w tej części kraju wzrosła do 20. Zniszczone zostały budynki, lawiny schodziły na drogi. Setki rodzin musiały opuścić swoje domy.