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"Ta jesień jest jak żadna inna". Termometry w Hiszpanii pokazały prawie 40 stopni

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Tłumy na plaży w Barcelonie w czwartek 24.09
Tłumy na plaży w Barcelonie w czwartek 24.09
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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Upał wrócił do Hiszpanii. W czwartek na termometrach w części kraju pokazały się wartości bliskie 40 stopniom Celsjusza. Meteorolodzy podkreślają, że chociaż w Hiszpanii babie lato jest znanym zjawiskiem, takie gorąco jak teraz jest niespotykane.

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET przekazała, że czwartek minął pod znakiem upału. Na około 150 krajowych stacjach, czyli na jednej na sześć, odnotowano temperaturę co najmniej 35 stopni Celsjusza. Najwyższa wartość, 39,6 st. C, pojawiła się na termometrach w mieście Granado, blisko granicy z Portugalią.

Chociaż piątek ma być nieco chłodniejszy, meteorolodzy w wielu regionach wciąż ostrzegają przed upałem. Żółte alarmy wydane zostały m. in. w Kordobie i Sewilli, okolicach Saragossy i Tarragony oraz na północy kraju, w Pirenejach. W południowej Hiszpanii ostrzeżenia przed skwarem będą w mocy także w sobotę.

>>>CZYTAJ TEŻ: Nastąpi szturm ciepłego powietrza. Prognoza długoterminowa

"Małe lato" jak to duże

Wysokie wartości na termometrach zachęcały Hiszpanów do spędzania czasu nad wodą. W czwartek na plażach miejskich w Barcelonie pojawiły się tłumy. Plażowicze cieszyli się słońcem, lekką bryzą i wodą o temperaturze 26 st. C.

- Ta jesień jest jak żadna inna. Wrzesień był fantastyczny, chociaż zdecydowanie za gorący - opowiadała jedna z plażowiczek.

Jak podał portal ABC, Hiszpanom nieobce jest zjawisko babiego lata pod koniec września. Nosi ono nazwę "veranillo de San Miguel" ("małe lato Świętego Michała Archanioła") i zazwyczaj niesie ocieplenie, ale nie letnie upały. W rozmowie z "El Pais" rzecznik prasowy AEMET Ruben del Campo przyznał, że chociaż od weekendu wartości na termometrach zaczną spadać, nadal będą bardzo wysokie - miejscami typowe dla lata, nie jesieni.

- Istnieje pewna niepewność co do prognozy na przyszły tydzień. Prawdopodobnie przyniesie on niższe wartości, bliższe średniej dla tej pory roku, chociaż temperatury nadal mogą kształtować się powyżej średniej na północy i wschodzie Półwyspu Iberyjskiego oraz na wyspach - wyjaśnił.

>>>CZYTAJ TEŻ: Prawie 40 stopni. Upał w Europie Zachodniej nie odpuszcza

Źródło: AEMET, ABC.es, El Pais
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Tagi:
HiszpaniaUpał
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