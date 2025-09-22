Logo TVN24
Świat

Szykują się na uderzenie najsilniejszego tajfunu od lat

Supertajfun Ragasa
Supertajfun Ragasa uderzył w filipińską prowincję Cagayan
Źródło: Reuters
Południowo-wschodnia Azja drży przed nadejściem supertajfunu Ragasa. Żywioł niesie między innymi porywisty wiatr o prędkości do 250 km/h i jest uważany za jeden z najsilniejszych od lat. Na Filipinach rozpoczęto ewakuacje mieszkańców, z kolei w Hongkongu rozważane jest zamknięcie międzynarodowego lotniska.

O sile supertajfunu przekonali się już mieszkańcy filipińskiej prowincji Cagayan położonej w północno-wschodniej części wyspy Luzon. Ragasa przyniósł tam porywisty wiatr oraz ulewne opady deszczu. Na nagraniach udostępnionych przez miejscowe służby widać uginające się drzewa oraz wysokie fale uderzające w wybrzeże.

Według prognoz żywioł ma w najbliższych godzinach uderzyć w leżące na północ od Luzonu wyspy Babuyan i skierować się w stronę południowego wybrzeża Chin. Meteorolodzy ostrzegają, że Ragasa jest jednym z najsilniejszych tajfunów w tym regionie od lat, a porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 250 km/h.

Supertajfun Ragasa uderzył w filipińską prowincję Cagayan
Supertajfun Ragasa uderzył w filipińską prowincję Cagayan
Źródło: Reuters

Przygotowania na najgorsze

Filipińskie służby wydały najwyższe ostrzeżenia przed tajfunem dla wysp Babuyan oraz północnej części wyspy Luzon i wezwały mieszkańców wybrzeża oraz nisko położonych terenów do ewakuacji. Meteorolodzy obawiają się masowych przerw w dostawie prądu oraz wystąpienia powodzi i osuwisk ziemi. W związku z tym w większości kraju zamknięto szkoły oraz urzędy. Odwołano także część krajowych lotów.

Na uderzenie supertajfunu szykuje się także Hongkong. Jak informuje agencja Reuters, władze położonego tam międzynarodowego lotniska rozważają wstrzymanie lotów na 36 godzin od wtorkowego wieczoru. W poniedziałek mieszkańcy Hongkongu ustawiali się w długich kolejach do supermarketów w celu uzupełnienia zapasów żywności oraz podstawowych artykułów. Według prognoz warunki w południowo-wschodniej części Chin mają znacznie pogorszyć się we wtorek i środę.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Reuters, BBC, South China Morning Post

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

