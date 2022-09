Szwedzka stacja badawcza: obserwujemy wzrost stężenia metanu w powietrzu

Jak poinformował prowadzący monitoring powietrza polski naukowiec doktor Michał Heliasz, stężenie metanu wzrosło we wtorek o godzinie 18 z około 2 ppm (parts per million) do 2,4 ppm. - Jest to dość wysoka wartość, jeśli ją obserwujemy, to bardzo rzadko - mówił Heliasz.