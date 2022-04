Krowy wyległy na pastwiska po długiej, zimowej przerwie

Po długiej i ciemnej zimie spędzonej w zamknięciu, stado krów w szwedzkim regionie Halland mogło wreszcie wyjść na pastwiska. Zwierzęta podskakiwały z radości. Wydarzenie to co roku przyciąga masę turystów i miejscową ludność.

