Śnieżyce i huraganowy wiatr. Nie żyją trzy osoby

Burza Johannes nadciągnęła nad północną Europę w sobotę, przynosząc ze sobą silne podmuchy wiatru i śnieżyce. W Górach Skandynawskich zanotowano porywy sięgające 145 kilometrów na godzinę. W wielu regionach obowiązywały alerty meteorologiczne.

Trzy ofiary śmiertelne w Szwecji

Portal BBC podał, że w Szwecji na skutek burzy zginęły co najmniej trzy osoby. Poprzednio informowaliśmy o jednej ofierze - mężczyźnie, który został przygnieciony przez drzewo w kurorcie narciarskim Kungsberget. W okolicach Harnosand podczas prac przy usuwaniu skutków burzy zginął pracownik lokalnego operatora energetycznego. Do wypadku doszło także w miejscowości Hofors, gdzie na spacerującego po lesie mężczyznę spadło drzewo. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Burza spowodowała przerwy w dostawach prądu. W niedzielę bez energii elektrycznej pozostawało ponad 40 tysięcy gospodarstw domowych. Do poniedziałkowego poranka nie udało się przywrócić zasilania w ponad 15 tysiącach domów. Najwięcej odbiorców czekało na prąd w regionie Gavleborg nad brzegiem Bałtyku. Dostawca energii Ellevio podał, że prace nad przywróceniem zasilania postępują tam wolniej niż zwykle z powodu "ekstremalnie wysokiej liczby" powalonych drzew.

Wiatr spychał samoloty

Trudne warunki atmosferyczne panowały także w sąsiednich krajach. W północnej Norwegii straż pożarna interweniowała w ponad 200 przypadkach związanych z pogodą. Burza spowodowała przerwy w dostawach prądu do ponad 30 tysięcy domów, opóźniła także połączenia kolejowe i lotnicze.

W Finlandii żywioł otrzymał imię Hannes. W sobotę po południu około 14 tysięcy gospodarstw domowych w zachodniej części kraju pozostawało bez prądu. Lotnisko w Kittila zostało zamknięte po tym, jak silny wiatr zepchnął duży samolot pasażerski linii Swiss Air i mniejszy samolot z pasa startowego w zaspę śnieżną.

