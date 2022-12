Szympansy uciekły ze szwedzkiego zoo. Zastrzelono trzech zbiegów

"Szympansy są silnymi zwierzętami, mają wysoką kategorię ryzyka (narażenia człowieka na niebezpieczeństwo)" - napisała w czwartek w oświadczeniu Annika Troselius, rzeczniczka spółki Parks and resorts, właściciela parku dla zwierząt Furuviksparken. "Kiedy z wybiegu ucieka zwierzę, to największy nacisk kładziemy na to, aby żadnemu człowiekowi nie stała się krzywda" - dodała.