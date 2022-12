Szwecja. Czyj jest meteoryt: właściciela gruntu czy znalazcy. Sądowy finał kosmicznego sporu

Meteoryt o wadze 14 kilogramów spadł w listopadzie 2020 roku pod miastem Enkoeping w Szwecji. Znalazło go dwóch geologów. Gdy sprawę nagłośniły media, o kosmiczną skałę upomniał się właściciel gruntu. Doszło do sporu, który trafił na wokandę sądu rejonowego w Uppsali. Wydany we wtorek wyrok, korzystny dla znalazców, jest nieprawomocny. Przegrana strona zapowiada apelację.