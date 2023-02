Najstarsze drzewo świata straciło wierzchołek

Rosnący w Szwecji świerk Old Tjikko, uznawany za najstarsze drzewo na świecie, stracił swój wierzchołek. Na skutek intensywnych opadów śniegu i silnych porywów wiatru ponad 9500-letnie drzewo jest teraz krótsze o około metr. Władze parku narodowego, gdzie znajduje się okaz, uspokajają - mimo uszkodzenia świerkowi nie grozi niebezpieczeństwo.

Świerk Old Tjikko ze szwedzkiej Dalarny uznawany jest za najstarsze drzewo na świecie. Jak wyliczyli naukowcy, system korzeniowy rośliny ma 9565 lat i co pewien czas się regeneruje, wypuszczając nowe części nadziemne. Drzewo to niedawno doznało poważnego uszkodzenia.