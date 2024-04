Burza śnieżna nawiedziła we wtorek południową i centralną Szwecje. Przyniosła ze sobą silny wiatr i obfite opady śniegu. Taka aura spowodowały, że na obszarze położonym pomiędzy Goeteborgiem a Sztokholmem warunki na drogach były bardzo trudne, zrobiło się tam ślisko. W regionie Skaraborg kierowcy stali w kilometrowych korkach, wielu z nich ugrzęzło w zaspach śniegu - poinformowała we wtorek wieczorem szwedzka policja.

Domy bez prądu, alerty meteorologiczne

Jak podały szwedzkie media, sytuacja była szczególnie trudna na trasie E20 oraz drodze krajowej 26. Tam wiele samochodów utknęło na kilka godzin w korkach. Służby drogowe miały problemy z odśnieżaniem ciężkiego i mokrego śniegu. W mieście Joenkoeping wysłano do pomocy pojazdy gąsienicowe. We wtorek wczesnym rankiem prawie 14 tysięcy gospodarstw domowych w południowej Szwecji było pozbawionych prądu - podały lokalne media. Szwedzki Instytut Meteorologii i Hydrologii (SMHI) wydał we wtorek ostrzeżenie drugiego stopnia dla obszaru między Goeteborgiem a Sztokholmem. Prognozowane były opady śniegu do 30 centymetrów oraz silny wiatr.