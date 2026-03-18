Wagonik urwał się i przekoziołkował po zboczu. Nie żyje kobieta

W Engelbergu urwał się wagonik kolejki linowej Źródło: Reuters

Do zdarzenia doszło w środę w kurorcie Engelberg-Titlis w środkowej Szwajcarii. Około godziny 11 jedna z gondoli narciarskiej kolejki linowej spadła z wysokości i przekoziołkowała po górskim zboczu.

Tragiczny wypadek kolejki Źródło: PAP/EPA/URS FLUEELER

Ewakuowano sto osób

Lokalny portal SRF przekazał, że w urwanym wagoniku jechała 61-letnia mieszkanka regionu. Jej życia nie udało się uratować.

Kolejka linowa w Engelberg-Titlis zabiera narciarzy na stoki położone na wysokości około 2400 metrów nad poziomem morza. Aby zapewnić bezpieczeństwo pozostałym pasażerom, ruch kolejki wstrzymano. Łącznie ewakuowano co najmniej sto osób.

Nie jest znana przyczyna wypadku, jednak do urwania się gondoli doszło podczas silnego wiatru. Przedstawiciel operatora kolejki przekazał, że urządzenia były w pełni sprawne i miały aktualne badania techniczne.

Tragiczny wypadek w szwajcarskich Alpach Źródło: PAP/EPA/URS FLUEELER