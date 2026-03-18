Świat

Wagonik urwał się i przekoziołkował po zboczu. Nie żyje kobieta

Katastrofa kolejki linowej w Engelbergu
W Engelbergu urwał się wagonik kolejki linowej
Źródło: Reuters
W jednym ze szwajcarskich kurortów w Alpach urwała się gondola kolejki linowej. Jak podała policja, w uszkodzonym wagoniku znajdowała się jedna osoba. Jej życia nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło w środę w kurorcie Engelberg-Titlis w środkowej Szwajcarii. Około godziny 11 jedna z gondoli narciarskiej kolejki linowej spadła z wysokości i przekoziołkowała po górskim zboczu.

Źródło: PAP/EPA/URS FLUEELER

Ewakuowano sto osób

Lokalny portal SRF przekazał, że w urwanym wagoniku jechała 61-letnia mieszkanka regionu. Jej życia nie udało się uratować.

Kolejka linowa w Engelberg-Titlis zabiera narciarzy na stoki położone na wysokości około 2400 metrów nad poziomem morza. Aby zapewnić bezpieczeństwo pozostałym pasażerom, ruch kolejki wstrzymano. Łącznie ewakuowano co najmniej sto osób.

Nie jest znana przyczyna wypadku, jednak do urwania się gondoli doszło podczas silnego wiatru. Przedstawiciel operatora kolejki przekazał, że urządzenia były w pełni sprawne i miały aktualne badania techniczne.

Źródło: PAP/EPA/URS FLUEELER

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, SRF

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/URS FLUEELER

Czytaj także:
Noc, mgła, jesień
Nocą miejscami chwyci mróz
Prognoza
Norwegia, pożar
Ogień blisko domów, setki osób ewakuowanych
Świat
kropki2
"Po raz pierwszy badałam obiekt, którego istnienia nie rozumiemy"
Nauka
Przymrozki
Dwa zagrożenia, ostrzeżenia w 10 województwach
Prognoza
Opady deszczu, wiosna
Pogorszenie aury. Jak długo potrwa
Prognoza
Włochy
Osuwisko uszkodziło zabytkowy kościół
Świat
Wilk
Wilk na plaży nad Bałtykiem. "To była fajna, ciekawa sytuacja"
Polska
Śnieg, Zakopane
Zima wróciła do Zakopanego
Polska
Meteor
"Myślałem, że niebo się zawaliło". Asteroida, która weszła w atmosferę, ważyła sześć ton
Świat
Nowy strażnik będzie śledził internetowe wpisy
Mandat za zdjęcie z Tatr? Strażnik będzie śledził media społecznościowe
Polska
Mgła, poranek
Żółte alarmy na północy kraju. Później chwyci lekki mróz
Prognoza
Słońce przebija się przez chmury
W części kraju pojawi się więcej chmur
Pogoda
Południowo-zachodnie Stany Zjednoczone zmagają się z upałami
Tworzy się "kopuła ciepła". Miejscami może być ponad 40 stopni
Świat
Wiosna szybko się rozwija
Nadchodzi astronomiczna wiosna. Jakie zjawiska na niebie nam przyniesie
Ciekawostki
Deszcz, noc
Nocą miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Meteor był widoczny w rejonie Wielkich Jezior
Przeciął niebo, rozległ się huk. "Myśliwce nie wydają takich dźwięków"
Świat
Kenijskie służby udaremniły przemyt ponad 2000 mrówek
Chciał przemycić tysiące mrówek, złapali go na lotnisku
Świat
Minnesota odkopuje się spod śniegu
Tyle śniegu nie spadło tu od prawie 140 lat
Świat
Hawaje
"Nigdy się nie spodziewałam, że mój dom zniknie"
Świat
Ostrzeżenia przed przymrozkami
Ochłodzenie zostanie z nami na dłużej. Ile stopni będzie
Prognoza
Śnieg w Polsce
Sypnęło śniegiem w Karkonoszach. "Powróciła zima"
Polska
Susza
"Ta mapa wygląda dla nas bardzo źle"
Polska
Tornado
Uszkodzone dachy, odwołane loty. "Matka Natura potrafi siać zniszczenie"
Świat
Riomaggiore Wlochy AdobeStock_289252916
Poślizgnęła się na skałach. Zginęła 25-letnia Polka
Świat
Popada deszcz, śnieg i deszcz ze śniegiem
Dzień z opadami - i to nie tylko deszczu
Prognoza
Uszkodzony rosyjski tankowiec Arctic Metagaz dryfuje po Morzu Śródziemnym
Tankowiec z floty cieni dryfuje na Morzu Śródziemnym. Dziewięć krajów alarmuje
Świat
Po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Rośnie liczba ofiar osuwiska. Ponad 11 tysięcy osób musiało opuścić domy
Świat
Mgły nocą
Gdy zanikną opady, rozwiną się mgły
Prognoza
W Missouri wiatr zmiótł stodołę z osłami
Wiatr zmiótł stodołę. Osły uciekały w popłochu
Świat
Dniestr w Mołdawii
Mołdawia ogłosiła stan alarmu ekologicznego
Świat
