W mgnieniu oka stracili cały dobytek. Moment zejścia lawiny

Do zejścia lawiny doszło w środę po południu w kantonie Valais. Po oderwaniu się fragmentu lodowca masy pokruszonych skał i błota zasypały wioskę Blatten - miejscami warstwa rumoszu sięgnęła metra. Jak podawały w czwartek rano lokalne media, w nocy na miejscu utworzyło się jezioro, które prawdopodobnie zalało domy.

"Wyglądało to, jak na Księżycu"

- Co jakiś czas zdarzało się, że dolina była zamykana na kilka dni. Przyzwyczailiśmy się do tego, więc tym razem również wyjechaliśmy z nadzieją, że będziemy mogli wrócić - powiedział portalowi 20 Minuten mieszkaniec Blatten. Jak opowiadał, na zdjęciach z wioski nie mógł dopatrzeć się swojego domu. - Wyglądało to, jak na Księżycu. Jestem pewien, że nic tam nie zostało - dodał.