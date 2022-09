Ta przełęcz była przykryta lodem od co najmniej dwóch tysięcy lat. Odsłoniły ją tegoroczne upały

Trzykrotnie szybsze roztopy

Mauro Fischer, glacjolog z Uniwersytetu Berneńskiego wskazuje natomiast, że około 10 lat temu temu przełęcz pokryta była 15-metrową warstwą lodu, która do tego momentu prawie całkowicie się stopiła. Miejscami warstwa śniegu ma jeszcze grubość 5 metrów, ale w innych punktach jest to zaledwie centymetr.

Lód, który nie powróci

- To, co widzieliśmy tego lata, naprawdę wykracza poza wszystko, co do tej pory zmierzyliśmy - podkreśla Fischer.