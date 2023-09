Te zdjęcia dzieli rok. "Dramatyczna" sytuacja w Szwajcarii

Martwy lód i luźne skały

Naukowcy ze Szwajcarskiej Sieci Monitorowania Lodowców (GLAMOS) prowadzą coroczne obserwacje lodu w Alpach. Ich pomiary wskazały, że w 2023 roku objętość lodu lodowcowego zmniejszyła się o cztery procent. To drugi co do wielkości tak poważny spadek. Gorzej było tylko w roku 2022, kiedy to zniszczeniu uległo sześć procent objętości lodowców.