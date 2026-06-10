Świat Spadł grad. Był wielkości brzoskwini Anna Bruszewska |

W Szwajcarii spadł grad Źródło wideo: PAP/EPA/FRANCESCA AGOSTA Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FRANCESCA AGOSTA

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Burza przeszła we wtorek wieczorem przez okręg Mendrisio na terenie szwajcarskiego kantonu Ticino. Jak podał lokalny, włoskojęzyczny portal RSI, mocno sypnęło gradem. Lodowe kule miały wielkość brzoskwiń oraz piłek golfowych. Na ulicach utworzyły się lodowe zaspy.

Grad uszkodził karoserie wielu aut, a także dachy domów. Największe zniszczenia odnotowano w gminach Morbio Superiore, Morbio Inferiore czy Castel San Pietro.

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To była superkomórka

Luca Nisi, meteorolog w państwowej agencji MeteoSwiss powiedział, że przez okręg Mendrisio przeszła superkomórka burzowa.

- Jest to najbardziej niebezpieczny i najintensywniej rozwijający się rodzaj burz - powiedział w rozmowie z portalem RSI. Ekspert dodał, że była to gwałtowna burza, podobna do tej, która nawiedziła miasto Locarno w kantonie Ticino w sierpniu 2023 roku.

Sypnęło gradem w Szwajcarii Sypnęło gradem w szwajcarskim mieście Balerna Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FRANCESCA AGOSTA Grad spadł w mieście Balerna w Szwajcarii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FRANCESCA AGOSTA Sypnęło gradem w mieście Balerna w Szwajcarii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FRANCESCA AGOSTA Sypnęło gradem w mieście Balerna w Szwajcarii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FRANCESCA AGOSTA

Rekordowe opady

W gminie Coldrerio spadła rekordowa suma opadów - 40,9 litra deszczu na metr kwadratowy - podał portal RSI. To najwyższa wartość, jaką odnotowano w Alpach Południowych. Poprzedni rekord ustanowiono w 2024 roku w Cadenazzo i wynosił on 37,1 l/mkw.

- Opady były rzeczywiście bardzo obfite, ale możliwe, że grad mógł mieć wpływ na ten odczyt - zauważył Luca Nisi.