Ewakuacja wioski. Mieszkańcom zagraża lawina skalna

Wiosce Brienz we wschodniej Szwajcarii grozi zejście gigantycznego osuwiska - na miejscowość mogą zsunąć się ponad dwa miliony metrów sześciennych skał. Mieszkańcy od lat żyli w cieniu niebezpieczeństwa, jednak w ciągu ostatnich dni ruch masy skalne zaczęły poruszać się tak szybko, że konieczna była ewakuacja.

We wtorek rano mieszkańcy wioski Brienz położonej w szwajcarskim kantonie Gryzonia otrzymali nakaz ewakuacji. Do godziny 18 w piątek wszystkie osoby muszą opuścić miejscowość, a jedyna droga do niej będzie prowadziła przez punkt kontrolny. Decyzja władz została podyktowana niebezpieczeństwem, jakie w każdej chwili może spaść na Brienz - miejscowość położona jest w aktywnym geologicznie regionie, tuż pod osuwającym się zboczem górskim.