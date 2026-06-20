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Szwajcaria. Drzewo spadło na nastolatkę w Zurychu. Jest w stanie krytycznym

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Burza w Zurychu powaliła wiele drzew
Przez Zurych przetoczyła się silna burza
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLAUDIO THOMA
Przez Szwajcarię przetoczyły się silne burze. Groźnie było w Zurychu, gdzie silny wiatr łamał gałęzie, które spadały na ludzi. Jedna osoba trafiła do szpitala w stanie krytycznym.

Piątek przyniósł w Szwajcarii załamanie pogody. Nad krajem przeszły gwałtowne burze, niosąc silny wiatr i deszcz. Kanał meteorologiczny krajowego nadawcy publicznego SRF podał, że w całej Szwajcarii zarejestrowano ponad 21 tysięcy piorunów, z czego około 8,5 tys. w Zurychu i okolicach.

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Spadające drzewa raniły ludzi

To właśnie w największym mieście kraju pogoda była szczególnie groźna. Burza nadeszła tam około godziny 18 i trwała około dwie godziny. Wiał silny wiatr, który łamał gałęzie, a te spadały na ludzi. Z oświadczenia wydanego przez Służbę Obrony Cywilnej i Ratownictwa w Zurychu wynika, że w wyniku uderzenia przez gałęzie obrażenia odniosło siedem osób. Trzy trafiły do szpitala, z czego jedna, 16-latka, w stanie krytycznym.

Burza w Zurychu powaliła wiele drzew
Burza w Zurychu powaliła wiele drzew
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLAUDIO THOMA

Do groźnych zdarzeń przyczynił się nie tylko silny wiatr, lecz także ulewny deszcz. Jak przekazał portal swissinfo.ch, w dzielnicy Leutschenbach spadło 37 litrów na metr kwadratowy, a w pobliskiej wsi Sihlbrugg - 50 l/mkw. Jedna osoba została uwięziona w budynku przez podnoszący się poziom wody i musieli jej pomóc strażacy. Ponadto zalany został tunel w pobliżu stacji Wollishofen.

Według informacji swissinfo.ch strażacy otrzymali 730 zgłoszeń, z czego zdecydowana większość, 680, pochodziła z kantonu Zurych. Dotyczyły one przede wszystkim powalonych drzew i złamanych gałęzi blokujących drogi i zakłócających działanie transportu publicznego, a także zagrożeń elektrycznych, latających odłamków oraz zalanych piwnic.

Źródło: Reuters, swissinfo.ch
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Tagi:
Szwajcariaburzaulewyburze
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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