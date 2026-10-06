Szop pracz chory na wściekliznę. W Los Angeles to pierwszy przypadek od ponad 50 lat
Jak podały w poniedziałek kalifornijskie władze, chorego na wściekliznę szopa pracza znaleziono na podwórku prywatnej posesji w miejscowości Westlake Village w hrabstwie Los Angeles. Szop - jak opisują urzędnicy - "nie wykazywał agresji wobec ludzi". Eksperci z Los Angeles County Department of Public Health czekają na wyniki badań dotyczących wariantu wścieklizny, którym szop był zarażony. Może to potrwać kilka tygodni.
Czterem osobom, które mogły mieć kontakt ze zwierzęciem, zalecono wdrożenie profilaktyki poekspozycyjnej, w tym serię szczepień. Kontakt z szopem mógł mieć również pies, który na szczęście wcześniej otrzymał szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Obecnie przebywa on na kwarantannie.
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To pierwszy przypadek od ponad 50 lat
W 1973 roku na terenie hrabstwa odnotowano ostatni potwierdzony przypadek wścieklizny u szopa pracza. Wtedy u zwierzęcia wykryto zarażenie odmianą choroby, która występuje u skunksów, a i jej przypadków nie rejestrowano od dawna. Ostatni przypadek miał miejsce w 1979 roku.
Nie ustalono jeszcze, jakim wariantem wścieklizny zaraził się szop z Westlake Village. Określenie tego ma kluczowe znaczenie dla ustalenia prawdopodobnego źródła zakażenia. Biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy na temat występowania wścieklizny w hrabstwie Los Angeles, prawdopodobne jest, że szop zaraził się wścieklizną od nietoperza.
Rekordowa liczba zarażonych nietoperzy
- W tym roku w hrabstwie Los Angeles odnotowaliśmy 70 nietoperzy zarażonych wścieklizną, co już pobiło ustanowiony w zeszłym roku rekord wynoszący 69 przypadków - powiedziała Jennifer Sinatra, lekarka weterynarii z LACDPH.
Władze apelują o ostrożność w kontakcie z dzikimi zwierzętami, u których podejrzewa się zarażenie wścieklizną. Należy zachować dystans, nie karmić ich ani nie dotykać. Przypominają także o szczepieniu swoich zwierząt.
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