Świat Szop pracz chory na wściekliznę. W Los Angeles to pierwszy przypadek od ponad 50 lat Matylda Dziechcińska |

Tadeusz Wypych: kontrolerzy schronisk mają kompetencje wyłącznie w zakresie zagrożenia wścieklizną Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: chrisroosfotografie/adobe stock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak podały w poniedziałek kalifornijskie władze, chorego na wściekliznę szopa pracza znaleziono na podwórku prywatnej posesji w miejscowości Westlake Village w hrabstwie Los Angeles. Szop - jak opisują urzędnicy - "nie wykazywał agresji wobec ludzi". Eksperci z Los Angeles County Department of Public Health czekają na wyniki badań dotyczących wariantu wścieklizny, którym szop był zarażony. Może to potrwać kilka tygodni.

Czterem osobom, które mogły mieć kontakt ze zwierzęciem, zalecono wdrożenie profilaktyki poekspozycyjnej, w tym serię szczepień. Kontakt z szopem mógł mieć również pies, który na szczęście wcześniej otrzymał szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Obecnie przebywa on na kwarantannie.

>>> CZYTAJ TEŻ: Były stłoczone w pudełkach. Udaremniono przemyt prawie 400 zwierząt

To pierwszy przypadek od ponad 50 lat

W 1973 roku na terenie hrabstwa odnotowano ostatni potwierdzony przypadek wścieklizny u szopa pracza. Wtedy u zwierzęcia wykryto zarażenie odmianą choroby, która występuje u skunksów, a i jej przypadków nie rejestrowano od dawna. Ostatni przypadek miał miejsce w 1979 roku.

Nie ustalono jeszcze, jakim wariantem wścieklizny zaraził się szop z Westlake Village. Określenie tego ma kluczowe znaczenie dla ustalenia prawdopodobnego źródła zakażenia. Biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy na temat występowania wścieklizny w hrabstwie Los Angeles, prawdopodobne jest, że szop zaraził się wścieklizną od nietoperza.

Nietoperz miał wściekliznę (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Shutterstock

Rekordowa liczba zarażonych nietoperzy

- W tym roku w hrabstwie Los Angeles odnotowaliśmy 70 nietoperzy zarażonych wścieklizną, co już pobiło ustanowiony w zeszłym roku rekord wynoszący 69 przypadków - powiedziała Jennifer Sinatra, lekarka weterynarii z LACDPH.

Władze apelują o ostrożność w kontakcie z dzikimi zwierzętami, u których podejrzewa się zarażenie wścieklizną. Należy zachować dystans, nie karmić ich ani nie dotykać. Przypominają także o szczepieniu swoich zwierząt.

>>> CZYTAJ TEŻ: Los Angeles. Fala upałów napędza pożary. Padają rekordy