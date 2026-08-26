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Szokujące zdjęcia satelitarne z Nepalu. Tak było, a tak jest

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Granica tybetańsko-nepalska po powodzi
Zdjęcia satelitarne pokazują skalę powodzi błyskawicznej w Nepalu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Zniszczenia, do jakich doszło w wyniku środowej powodzi błyskawicznej w Nepalu, można obserwować także na zdjęciach satelitarnych. Te, podobnie jak nagrania z naziemnego monitoringu, szokują.

Na zdjęciach satelitarnych przedstawiających granicę kontrolowanego przez Chiny Tybetu i Nepalu widać, jak obszar wyglądał przed natarciem potężnej powodzi błyskawicznej oraz tuż po ataku żywiołu.

Rzeka Bhote Koshi już niebezpiecznie wzbierała

Minister spraw zagranicznych Nepalu Shisir Khanal powiedział, że do kataklizmu mogło dojść w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Z powodu żywiołu ucierpiały szczególnie obszary Syapru Besi i Timure w górzystym dystrykcie Rasuwa zamieszkanym przez około 50 tysięcy osób. Władze wezwały mieszkańców okolic rzeki Bhote Koshi, by ewakuowali się na wyżej położone tereny.

Rzeka Bhote Koshi bierze swój początek w kontrolowanym przez Chiny Tybecie, po czym jej wody płyną przez Nepal i Indie. W 2025 roku wskutek wezbrania wód tej rzeki zginęło dziewięć osób, a 24 zaginęły. Zniszczony został Most Przyjaźni, łączący Nepal z Chinami, na wiele miesięcy paraliżując handel i transport między państwami. Przyczynę tamtej katastrofy przypisano osuszeniu jeziora polodowcowego w Tybecie.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
NepalTybetChinyPowódź
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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