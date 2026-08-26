Świat Szokujące zdjęcia satelitarne z Nepalu. Tak było, a tak jest Matylda Dziechcińska |

Zdjęcia satelitarne pokazują skalę powodzi błyskawicznej w Nepalu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Na zdjęciach satelitarnych przedstawiających granicę kontrolowanego przez Chiny Tybetu i Nepalu widać, jak obszar wyglądał przed natarciem potężnej powodzi błyskawicznej oraz tuż po ataku żywiołu.

Rzeka Bhote Koshi już niebezpiecznie wzbierała

Minister spraw zagranicznych Nepalu Shisir Khanal powiedział, że do kataklizmu mogło dojść w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Z powodu żywiołu ucierpiały szczególnie obszary Syapru Besi i Timure w górzystym dystrykcie Rasuwa zamieszkanym przez około 50 tysięcy osób. Władze wezwały mieszkańców okolic rzeki Bhote Koshi, by ewakuowali się na wyżej położone tereny.

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Rzeka Bhote Koshi bierze swój początek w kontrolowanym przez Chiny Tybecie, po czym jej wody płyną przez Nepal i Indie. W 2025 roku wskutek wezbrania wód tej rzeki zginęło dziewięć osób, a 24 zaginęły. Zniszczony został Most Przyjaźni, łączący Nepal z Chinami, na wiele miesięcy paraliżując handel i transport między państwami. Przyczynę tamtej katastrofy przypisano osuszeniu jeziora polodowcowego w Tybecie.