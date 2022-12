Szkocka rzeka pokryta "lodowymi naleśnikami", śryż na Warcie w Polsce

"Lodowe naleśniki" pojawiły się na rzece Bladnoch w Szkocji. Te krążki lodowe to jedna z form lodu pływającego. Obserwatorów zachwycił ich "doskonały, okrągły kształt". Pływające zaokrąglone kawałki lodu zaobserwowano w ostatnich dniach także w Polsce, na Warcie, między innymi w Poznaniu. Miały one formę śryżu.

"Lodowe naleśniki", pływające po rzece Bladnoch w hrabstwie Wigtownshire zauważył w piątek 9 grudnia Callum Sinclair, kierownik Scottish Invasive Species Initiative (SISI) - projektu dotyczącego walki z gatunkami inwazyjnymi w Szkocji. Zjawisko, które udokumentował na nagraniu i zdjęciach, to krążki lodowe (ang. ice pancakes ), nazywane też lodem plackowym. Stanowią one etap zamarzania rzeki lub innego zbiornika wodnego. Jest to jedna z form lodu pływającego.

Krążki lodowe - jak powstają?

Krążki lodowe to płyty lodu o średnicy od 20 centymetrów do dwóch metrów i grubości do 10 centymetrów. Chociaż występują zwykle na Wielkich Jeziorach w Ameryce Północnej oraz na oceanach otaczających Antarktydę, gdzie temperatura często spada poniżej zera, to - jak widać na przykładzie szkockiej rzeki - można je zaobserwować także w innych częściach świata.