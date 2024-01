Prawie 20 stopni w środku zimy. W Wielkiej Brytanii padł rekord ciepła

Jak podała brytyjska agencja meteorologiczna Met Office, w niedzielę w szkockich górach temperatura osiągnęła 19,6 stopni Celsjusza. Jest to najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek zarejestrowano w styczniu w całej Wielkiej Brytanii.

Rekord pobity o ponad stopień

Rekordową temperaturę zmierzono w wiosce Kinlochewe w północno-zachodniej Szkocji, gdzie w niedzielę było cieplej niż w Rzymie czy na Lazurowym Wybrzeżu. Dotychczasowy styczniowy rekord temperatury na terenie Wielkiej Brytanii wynosił 18,3 st. C, a zarejestrowano go w 2003 roku w wioskach Inchmarlo i Aboyne w Szkocji.

- Jesteśmy otoczeni górami, więc to miejsce bywa czasami pułapką dla ciepła - wyjaśnił w rozmowie z BBC pracownik lokalnego hotelu. - Już wcześniej pojawialiśmy się w mediach jako najgorętsze miejsce w Wielkiej Brytanii.

Jak wyjaśnił meteorolog Calum MacColl z BBC Scotland, powodem rekordów w szkockich górach jest zjawisko wiatru fenowego. Powstaje on przy dużej różnicy ciśnienia po obu stronach bariery górskiej. Powietrze wznosi się nad wzgórza i góry, a następnie opada z powrotem w kierunku powierzchni po zawietrznej stronie gór. Po nawietrznej stronie gór powietrze jest łagodne i wilgotne, ale gdy wznosi się w górę ochładza się o około 0,6 stopnia Celsjusza na 100 metrów. Gdy masa powietrza po dotarciu do szczytów wzgórz zaczyna opadać, wówczas wysycha i ociepla się o ok. 1 stopień Celsjusza na 100 m.