Inwazyjny owad po raz pierwszy w USA

Departament Rolnictwa stanu Georgia (Georgia Department of Agriculture) potwierdził w zeszłym tygodniu (15 sierpnia), że na terenie USA pojawił się pierwszy żywy przedstawiciel gatunku Vespa velutina. Eksperci mają teraz za zadanie odnalezienie gniazda tego owada.

Gatunek inwazyjny

Szerszeń Vespa velutina, znany też jako szerszeń żółtonogi, należy do rodziny osowatych. Naturalnym siedliskiem tego owada są Chiny, północne Indie oraz Azja Południowo-Wschodnia. Pojawił się w Korei Południowej, następnie we Francji, Hiszpanii, Belgii, Włoszech, Portugalii, Wielkiej Brytanii i jest tam inwazyjnym gatunkiem obcym. Oznacza to, że zagraża rodzimym gatunkom owadów.