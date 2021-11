Brytyjska szczepionka na COVID-19, która ma dawać wieloletnią odporność. Testy kliniczne ruszają wkrótce

Szczepionka przeciwko COVID-19 brytyjskiej firmy Emergex przeszła właśnie do fazy testów klinicznych. Preparat jest innowacyjny - ma formę niewielkiego plastra, a dzięki wykorzystywaniu limfocytów typu T ma dawać wieloletnią odporność na chorobę. Pierwszych wyników badań można spodziewać się w czerwcu przyszłego roku.

Brytyjska firma Emergex rozpoczyna badania kliniczne szczepionki przeciw COVID-19, aplikowanej w formie plastra i mającej zapewniać ochronę na dziesięciolecia dzięki wykorzystaniu limfocytów T do zabijania zakażonych komórek - podał w poniedziałek brytyjski dziennik "The Guardian".

Wieloletnia odporność

- Po raz pierwszy organ regulacyjny zatwierdził do badań klinicznych szczepionkę, której celem jest wygenerowanie ukierunkowanej odpowiedzi limfocytów typu T przy braku odpowiedzi ze strony przeciwciał. Limfocyty T szukają zainfekowanych komórek w organizmie i je uśmiercają - opowiadał Cohen. - Wirus jest jak asteroida wystrzeliwana w planetę. Kod wirusowy, czyli swego rodzaju sygnatura wirusa, jest szybko wyświetlany na całej powierzchni zaatakowanego obiektu. Kody są odczytywane przez komórki T jako obce. Dlatego opanowana komórka jest unieszkodliwiana, zanim zdążą się w niej namnożyć nowe, żywe wirusy - wyjaśnił.

- Szczepionka Emergex działa inaczej, poprzez szybkie zabijanie zainfekowanych komórek. Oznacza to, że może ona zapewnić długotrwałą odporność - być może nawet przez dziesięciolecia - i może być również lepsza w zwalczaniu mutacji wirusa - powiedział Cohen.

- To ekscytujące nowe podejście naukowe do opracowania szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 odnosi się do potrzeby generowania odpowiedzi limfocytów T w celu wywołania długotrwałej odporności - mówił Genton.