Świat

Odkryli bakterie zamrożone przez pięć tysięcy lat. "To zagrożenie, ale i obietnica"

rumunia stalaktyty lod shutterstock_606470834
Zabójcze bakterie w akcji
Źródło: Glen D'Souza/ASU
Bakteria z pradawnych jaskiń lodowych w Rumunii wykazuje oporność na część współcześnie stosowanych antybiotyków. Badacze podkreślają, że szczep ten stanowi "zarówno zagrożenie, jak i obietnicę", bo potencjalnie może zabijać inne "superbakterie".
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W głębinach Jaskini Scarisoara, jednej z największych rumuńskich jaskiń lodowych, naukowcy odkryli szczep Psychrobacter SC65A.3. Nowe badanie, którego wyniki opisano w magazynie "Frontiers in Microbiology" wykazało, że bakteria ta jest odporna na 10 z 28 współcześnie stosowanych antybiotyków - podaje "The Scientist".

Zespół rumuńskich badaczy wywiercił 25-metrowy rdzeń lodowy z obszaru jaskini, po czym wyizolował z niego różne szczepy bakterii. W tej starożytnej próbce lodu, której wiek określono jako pięć tysięcy lat, naukowcy zaobserwowali wyłanianie się kolonii bakterii o pomarańczowej i różowej pigmentacji, które później oczyszczono i zidentyfikowano.

Jaskinia Scarisoara, Rumunia
Jaskinia Scarisoara, Rumunia
Źródło: Tomasz Wozniak/Shutterstock

- Szczep bakterii Psychrobacter SC65A.3 pomimo swojego starożytnego pochodzenia, wykazuje oporność na wiele współczesnych antybiotyków i posiada ponad 100 genów związanych z opornością - komentowała wynik badania dr Cristina Purcarea, badaczka z Instytutu Biologii Akademii Rumuńskiej w Bukareszcie. To odkrycie pokazuje, że "oporność na antybiotyki ewoluowała naturalnie w środowisku, na długo przed wprowadzeniem ich do użytku" - ocenia badanie dr Cristina Purcarea.

shutterstock_2361820491
Zjadliwy Nipah. "Szybko mutuje i ma potencjał wywołania epidemii"
Anna Bielecka
shutterstock_2615471281
Polski przełom w walce z superbakterią. Naukowcy z Gdańska z patentem na nowy środek antybakteryjny
TVN24
Bakteriofagi (fagi), ilustracja 3D
10 milionów ludzi może wkrótce umierać z tego powodu
Nauka

Starożytna bakteria niesie obietnicę

Jak podkreślono na łamach "Frontiers in Micoriology" ten szczep stanowi "zarówno zagrożenie, jak i obietnicę". Analiza genomu ujawniła 11 genów, które potencjalnie mogą zabijać lub hamować wzrost innych bakterii, grzybów i wirusów. Posiada także geny mogące zabijać inne "superbakterie".

- Jeśli topniejący lód uwolni te mikroorganizmy, geny te mogą rozprzestrzenić się na współczesne bakterie, pogłębiając globalne wyzwanie związane z opornością na antybiotyki - komentowała dla magazynu badaczka. - Z drugiej strony, produkują unikalne enzymy i związki przeciwdrobnoustrojowe, które mogą zainspirować nowe antybiotyki, enzymy przemysłowe i inne innowacje biotechnologiczne.

Badaczka podkreśliła, że "starożytne bakterie są niezbędne dla współczesnej nauki i medycyny", ale niezbędne jest "ostrożne obchodzenie się z nimi w laboratorium", by zminimalizować ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzeniania się.

pc

pc
Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: Euronews, El Pais, The Scientist, Frontiers in Microbiology

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Wozniak/Shutterstock

RumuniaNauka
