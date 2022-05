Sydney skąpane we mgle. Widoki zapierały dech w piersiach

Mgła otuliła całą australijską metropolię. Nawet najbardziej rozpoznawalne budynki, takie jak charakterystyczny gmach opery czy most nad zatoką Port Jackson, spowiły gęste opary.

Sydney we mgle

Sydney we mgle Reuters

Piękna, ale niebezpieczna

Chociaż na zdjęciach z lotu ptaka Sydney we mgle wygląda imponująco, warunki te stanowiły spore utrapienie mieszkańcom. Z uwagi na słabą widoczność czasowo wstrzymano kursowanie promów - w mieście działa aż dziewięć regularnie krążących linii. Na dodatek narodowa agencja meteorologiczna wydała ostrzeżenia dla kierowców przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi.

Zima na półkuli południowej

Gęste mgły w Sydney to nic nowego. Zjawisko to czasami występuje w Australii zimą, która przeważnie trwa od czerwca do sierpnia. W tym roku przyszła ona nieco wcześniej, bo już w maju. Zimowa pogoda jest niezbyt chłodna - średnio temperatury nie spadają poniżej 8 stopni Celsjusza - ale bardzo wilgotna i deszczowa.