82 osoby nie żyją, los kilkudziesięciu nie jest znany. Takiego wstrząsu nie było tu od pięciu lat

Chińskie władze w czwartek przekazały nowe dane na temat skutków trzęsienia ziemi, do jakiego doszło na początku tygodnia w prowincji Syczuan. Tragiczny bilans wzrósł do 82 ofiar śmiertelnych, los kilkudziesięciu mieszkańców wciąż jest nieznany. Jak podano, było to najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło region w ciągu ostatnich pięciu lat.