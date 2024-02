Trwa zima, a na Sycylii panuje wakacyjna aura. "Jest przyjemnie, ale to trochę niepokojące"

Wiosenne temperatury zapanowały we Włoszech. Anomalnie ciepła aura odczuwalna była w sobotę na Sycylii, co wykorzystali mieszkańcy Palermo, oblegając miejskie plaże. Meteorolodzy przewidują jednak rychły powrót zimy.

Ostatnie tygodnie przyniosły mieszkańcom Włoch wyjątkowe jak na tę porę roku ciepło. Pogodą w kraju steruje wyż przynoszący ze sobą niemal wiosenną temperaturę. Szczyt gorącej pogody spodziewany jest między 6 a 7 lutego, kiedy to termometry mogą pokazać 23 stopnie Celsjusza na Sycylii i ponad 20 st. C w innych miejscach w południowych Włoszech.

Przyjemna, ale niepokojąca aura

- Jest przyjemnie, ale to trochę niepokojące - opowiadał agencji Reutera jeden z mieszkańców Palermo. - W zeszłym roku pogoda była dobra do grudnia, ale potem padało aż do maja. W tym roku nie padało, co jest nieco niepokojące, ponieważ zaczynamy odczuwać skutki zmian klimatycznych.