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Sycylia. Wspinał się po zboczu Etny. Nie żyje turysta

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Nie żyje amerykański turysta
Piorun poraził amerykańskiego turystę. Zmarł
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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Nie żyje amerykański turysta, który został rażony piorunem na zboczu Etny. 29-latek został znaleziony przez grupę osób znajdujących się w pobliżu.

Jak przekazała włoska agencja informacyjna ANSA, niespełna 30-letni turysta z amerykańskiego stanu Kansas wędrował w niedzielę w rejonie Etny. Znajdował się na terenie, do którego dostęp jest ograniczony. Nagle rozpętała się silna burza, a piorun poraził mężczyznę. Ratownicy poinformowali, że został znaleziony przypadkowo przez grupę osób, która była w pobliżu.

O godzinie 20 mężczyzna został zabrany śmigłowcem do szpitala w mieście Katania. Tam stwierdzono jego zgon. Agencja przekazała, że w akcję ratunkową zaangażowanych było kilkudziesięciu ratowników górskich oraz strażaków.

Aktywność wulkaniczna Etny znów pokrzyżowała plany

W ostatnim czasie Etna jest wyjątkowo aktywna, co negatywnie wpływa na funkcjonowanie portu lotniczego Katania-Fontanarossa. Po chwilowym wznowieniu normalnej pracy lotniska w weekend, w poniedziałek z wulkanu znów zaczął wydobywać się pył. To zmusiło operatora lotniska w Katanii do wprowadzenia ograniczeń, co może być szczególnie uciążliwe dla turystów.

Źródło: ANSA, il Dolomiti
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Tagi:
Sycyliawulkany
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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