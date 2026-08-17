Świat Sycylia. Wspinał się po zboczu Etny. Nie żyje turysta Damian Dziugieł |

Piorun poraził amerykańskiego turystę. Zmarł Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Jak przekazała włoska agencja informacyjna ANSA, niespełna 30-letni turysta z amerykańskiego stanu Kansas wędrował w niedzielę w rejonie Etny. Znajdował się na terenie, do którego dostęp jest ograniczony. Nagle rozpętała się silna burza, a piorun poraził mężczyznę. Ratownicy poinformowali, że został znaleziony przypadkowo przez grupę osób, która była w pobliżu.

O godzinie 20 mężczyzna został zabrany śmigłowcem do szpitala w mieście Katania. Tam stwierdzono jego zgon. Agencja przekazała, że w akcję ratunkową zaangażowanych było kilkudziesięciu ratowników górskich oraz strażaków.

Aktywność wulkaniczna Etny znów pokrzyżowała plany

W ostatnim czasie Etna jest wyjątkowo aktywna, co negatywnie wpływa na funkcjonowanie portu lotniczego Katania-Fontanarossa. Po chwilowym wznowieniu normalnej pracy lotniska w weekend, w poniedziałek z wulkanu znów zaczął wydobywać się pył. To zmusiło operatora lotniska w Katanii do wprowadzenia ograniczeń, co może być szczególnie uciążliwe dla turystów.