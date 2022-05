Kambodża: ponad 500 młodych żółwi Cantora wypuszczono do rzeki Mekong

Światowy Dzień Żółwia przypada 23 maja. To święto ustanowiono, by uświadomić ludziom konieczność ochrony poszczególnych gatunków żółwi oraz zwrócić szczególną uwagę na te, które są zagrożone wyginięciem. Do nich właśnie należy żółw Cantora, zwany także wielkim żółwiem Cantora (Pelochelys cantorii).