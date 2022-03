Do 2040 roku przewlekła choroba nerek będzie piątą najczęstszą przyczyną śmierci na świecie

Czym jest PChN?

- Dodatkowo, do czynników ryzyka ich rozwoju zaliczamy między innymi siedzący tryb życia, palenie tytoniu czy spożywanie alkoholu, a także współistnienie chorób reumatologicznych, hematologicznych, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego. Większość z nas, na co wpłynęła w dużej mierze pandemia, prowadzi teraz siedzący tryb życia, przez co teoretycznie podnosi ryzyko rozwoju choroby nerek. W związku z tym, to co absolutnie każdy z nas powinien robić raz do roku, to badania profilaktyczne: moczu oraz poziomu stężenia kreatyniny we krwi - podała specjalistka.