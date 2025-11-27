Świąteczny lot w kosmos. Na pokładzie Amerykanin i Rosjanie

Start rakiety Soyuz MS-28 Źródło: Reuters

Agencja informacyjna Reuters poinformowała, że rakieta Sojuz MS-28 wyruszyła w stronę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej o godzinie 10.28 czasu polskiego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem załoga złożona z Amerykanina Chrisa Williamsa oraz Rosjan Siergieja Kud-Swierczkowa i Siergieja Mikajewa zadokuje do rosyjskiego modułu Zvezda na ISS około godziny 13.38 czasu polskiego.

LIVE: Watch @Astro_ChrisW launch aboard a Soyuz rocket to the @Space_Station, scheduled to lift off at 4:27am ET (0927 UTC). https://t.co/csdnTkgIMq — NASA (@NASA) November 27, 2025 Rozwiń

Święto Dziękczynienia na ISS

Dla Kud-Swierczkowa jest to drugi lot w przestrzeń kosmiczną. Z kolei Mikajew i Williams po raz pierwszy w swoim życiu opuścili Ziemię. Na przybycie rakiety Sojuz MS-28 oczekuje obecna załoga przebywająca na ISS. Wśród nich są Amerykanie, którzy zapowiedzieli, że w czwartek również będą obchodzić Święto Dziękczynienia - jedno z najpopularniejszych świąt w USA obchodzone w czwarty czwartek listopada.

- To moje drugie Święto Dziękczynienia w kosmosie, więc gorąco je polecam. Tym razem będziemy je świętować z nową załogą Sojuza i przygotowujemy jedzenie, więc mamy tradycyjne dania, takie jak indyk - powiedział astronauta NASA Mike Fincke.

Jak przekazała NASA, Chris Williams na ISS ma prowadzić badania naukowe. Niektóre z eksperymentów obejmą między innymi instalację i testowanie nowego modułowego systemu treningowego do misji długoterminowych. Williams i dwójka rosyjskich kosmonautów spędzą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej około ośmiu miesięcy. Ich powrót do domu zaplanowano na lato 2026 roku.