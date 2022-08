Ponad stu gminom we Francji kończy się woda pitna

Susza staje się coraz większym problemem we Francji. W ponad stu gminach zaczyna brakować wody pitnej. Niektóre z nadmorskich gmin zdecydowały się na budowę instalacji odsalania wody morskiej, władze wielu innych dostarczają mieszkańcom wodę cysternami.

We Francji trwa największa susza w historii, co przyznał w ubiegłym tygodniu rząd. Powoduje wysychanie wód gruntowych i zagraża dostawom wody pitnej w wielu regionach kraju. Pogarszająca się sytuacja zmusza władze do podejmowania środków ograniczających zużycie wody, które obowiązują już w 93 z 96 departamentów Francji kontynentalnej.