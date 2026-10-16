Świat Susza w Wielkiej Brytanii. W zbiornikach retencyjnych na południu brakuje wody Krzysztof Posytek |

Niski poziom wody w zbiorniku Ardingly w południowej Anglii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Tegoroczne lato było w Wielkiej Brytanii rekordowo gorące - średnia temperatura w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosła 16,5 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury, często przekraczające 30 st. C, miały szereg negatywnych skutków. Przyczyniły się, wraz z deficytem opadów, do wysychania zbiorników retencyjnych.

Mało wody w zbiornikach

Niemal pusty jest zbiornik zaporowy Ardingly w południowej Anglii. W czwartek poziom jego zapełnienia spadł poniżej 20 procent - poinformowało zarządzające nim przedsiębiorstwo South East Water. Zaopatruje on w wodę 280 tysięcy odbiorców w hrabstwach East Sussex i West Sussex.

Douglas Whitfield, dyrektor operacyjny w South East Water, powiedział, że w południowej Anglii trwa susza, a do odbudowy zasobów wodnych niezbędne są opady. Dodał, że choć według prognoz zima ma być mokra, to nie wiadomo, kiedy dokładnie można spodziewać się deszczu.

Władze podjęły działania w celu odbudowy zasobów wodnych w zbiorniku Ardingly. Wśród nich są ograniczenia dotyczące używania węży ogrodowych, wprowadzone 9 października, oraz zezwolenie wydane przez brytyjską agencję środowiska (EA), które umożliwia South East Water zatrzymywanie większej ilości wody w zbiorniku.

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Niski poziom wody w zbiorniku Ardingly w południowej Anglii Źródło zdjęcia: Reuters

Poważna susza w południowej Anglii

EA ogłosiła stan poważnej suszy w niektórych rejonach hrabstw: Kornwalia, Devon, Dorset, Somerset, East Sussex i West Sussex w południowej Anglii. Aby z nią walczyć, władze wprowadziły plan, który obejmuje codzienny monitoring zasobów wodnych przez firmy wodociągowe oraz zwiększenie liczby kontroli w przedsiębiorstwach, które pobierają wodę z naturalnych źródeł.

Z niskim poziomem wody zmaga się wiele zbiorników w południowej Anglii. Najgorsza sytuacja panuje w zbiorniku zaporowym Wimbleball, który jest wypełniony w 14,9 procent. Według EA o tej porze roku w normalnych warunkach poziom wody w zbiornikach powinien wynosić około 75 procent. Mimo poważnej suszy rząd zapewnia, że ciągłość dostaw wody do domów i firm nie jest zagrożona.