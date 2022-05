Susza w USA. Kalifornia grozi ograniczeniami za marnowanie wody

Organy administracji mają dość

Dziesięć miesięcy temu gubernator Kalifornii Gavin Newsom zaapelował do mieszkańców i przedsiębiorstw, by zmniejszyli zużycie wody o 15 procent - miało to zapobiec problemom z jej dostępnością w tym roku. Na dziś cel ten pozostaje nieosiągnięty, a wręcz przeciwnie. Jak podaje agencja prasowa Associated Press, w porównaniu z marcem 2011 roku, zużycie wody wzrosło o 19 procent.