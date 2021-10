Deszcz nie padał tam od ośmiu miesięcy. "Zniszczyliśmy naturę, zniszczyliśmy nasze podziemne zasoby"

Południowo-wschodnie regiony Turcji mierzą się ze skutkami rozległej suszy. Według rolników to najgorsza susza od lat, a straty jakie ponieśli w jej wyniku są ogromne. Są przekonani, że za wystąpienie zjawiska odpowiadają zmiany klimatu.

Straty w rolnictwie

- Musi padać miesiącami, żeby woda opadowa mogła dotrzeć do wód podziemnych. W tej chwili deszcz jest prognozowany na dwa-trzy dni, ale nie wiadomo, co będzie potem. Uważamy, że mamy do czynienia z najgorszą suszą w ostatnich latach. [...] Zbliża się listopad. Mieliśmy zasiać zboża już wcześniej, ale ziemia nadal nie jest gotowa - mówił rolnik.