W trzy miesiące zniknęło dwa procent najrzadszych zebr na świecie

Susza w Kenii przybrała największe rozmiary od czterech dekad. W ciągu trzech miesięcy w jej wyniku zginęło prawie dwa procent przedstawicieli najrzadszego gatunku zebry na świecie - wynika z danych organizacji Grevy's Zebra Trust. Na tle suszy dochodzi do konfliktów między ludźmi a dzikimi zwierzętami. Odnotowano śmierć wielu słoni, które poszukując pożywienia, przemieszczają się do zaludnionych obszarów. Kenii grozi już piąta z rzędu wyjątkowo skąpa w opady pora deszczowa.

Jak mówił pod koniec września Andrew Letura z Grevy's Zebra Trust, od czerwca do sierpnia susza w całej Kenii zabiła 40 osobników. Inna przedstawicielka tej samej organizacji poinformowała na początku października o liczbie 58 zebr, które zmarły od czerwca z powodu suszy. To niemal dwa procent światowej populacji. - Śmiertelność rośnie wraz z nasilaniem się suszy - powiedziała w rozmowie z CNN Belinda Low Mackey.

Słonie giną, gdy zbliżają się do zabudowań w poszukiwaniu jedzenia

Trudna sytuacja panuje również w południowej części kraju. Benson Lyian, szef organizacji Big Life Foundatin, przekazał że we wrześniu naliczono osiem razy więcej martwych zwierząt lub zbyt słabych, by stać, niż "normalnie". Dodał, że zmarło lub nieznany jest los 50 słoni.

Według organizacji Save the Elephants znajdowanych jest coraz więcej zabitych słoni ze śladami różnego rodzaju broni, ale z nienaruszonymi kłami, co świadczy o tym, że nie padły one ofiarą kłusowników, a konfliktu z ludźmi. Wygłodzone słonie w poszukiwaniu pożywienia przemieszczają się w kierunku zaludnionych obszarów.