Susza w Hiszpanii. Wysychają akweny. Rolnicy walczą z plagą królików

Susza daje mocno się we znaki w Hiszpanii. Brak opadów sieje spustoszenie na terenach rolniczych. Niektóre zbiorniki wodne są wypełnione najwyżej do 50 procent pojemności. Prezydent autonomicznego rządu Katalonii Pere Aragones ocenił, że w Barcelonie i jej okolicach ludzie zmagają się z jedną z "najgorszych susz od 50 lat". Jeden z dowodów na taki stan rzeczy wiąże się z XI-wieczną wioską Sant Romà de Sau, która zniknęła pod wodą w 1963 roku, gdy w pobliżu zbudowano tamę. Teraz poziom wody jest tak niski, że pozostałości zabytkowych zabudowań ponownie wyłaniają się na powierzchnię.

Susza i głodne króliki

Będą strzelać do królików i je truć

Władze Katalonii planują do września przeprowadzić odstrzał ponad 250 tysięcy królików, aby powstrzymać plagę. Może to być jednak trudne choćby dlatego, że w okolicach nie ma wystarczająco wielu myśliwych. Władze zezwoliły zatem także na stosowanie rodentocydów, czyli środków, jakimi walczy się z gryzoniami, ale zabójczych także dla królików, które są zajęczakami. Chodzi w tym przypadku o fosforek glinu, który po wprowadzeniu do nor uwalnia toksyczny gaz fosforowy.