"Wiemy, że takie decyzje nie podobają się obywatelom, ale sytuacja jest bardzo poważna"

W niektórych gminach wprowadzono wtedy limity na zużycie wody między innymi do podlewania ogrodów. W celu ograniczenia zużycia wody przez turystów wiele gmin na wybrzeżu usunęło prysznice i brodziki na plażach. Zabroniono także napełniania basenów prywatnych wodą pitną.

Stan nadzwyczajny od stycznia

- Wiemy, że takie decyzje nie podobają się obywatelom, gdyż mają wpływ na ich życie i na działalność gospodarczą, ale sytuacja związana z suszą jest bardzo poważna - powiedział radny ds. działań klimatycznych David Mascort we wtorek. - Prognozy nie są dobre, wody jest coraz mniej - dodał.

Stan nadzwyczajny ma obowiązywać od stycznia. W pierwszej fazie ograniczenia w ogólnym zużyciu wody na mieszkańca mogą wzrosnąć do 200 litrów dziennie w ramach usług komunalnych, do 180 litrów w drugiej fazie i do 160 litrów w trzeciej. Przewidziane są też limity w rolnictwie i przemyśle.